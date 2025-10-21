【四中全會】券商料「十五五」更著重未來產業、新能源等新質生產力

中共二十屆四中全會昨起一連四天在北京召開，預計將審議第十五個「五年規劃」，即「十五五」規劃。華泰證券表示，在工業4.0迭代背景下，五年規劃將與時俱進，預計「十五五」將在多個領域更為注重推動AI的發展和應用、強調能源安全並擴大新能源領域的優勢。



*華泰證券：重點支持AI、具身智能等發展*



華泰證券認為，「十五五」將重點支持AI等戰略性新興行業、以及具身智能等未來產業的發展。同時，算力需求指數增長的背景下，電力新能源行業不僅有望成為內地關鍵支柱產業，還可能進一步拉開在中國在全球競爭中的優勢。「十五五」期間還將進一步解決新能源增長的消納問題，強化核聚變等新一代能源技術突破。



*中銀證券：加強綠色低碳與「反內捲」*



中銀證券則認為，「十五五」規劃有望圍繞經濟、科技、改革、民生四主線，強化綠色低碳與「反內捲」治理。工信部有望布局產業鏈現代化與未來產業；科技部聚焦人工智能、量子科技、生物醫藥；能源部有望推進非化石能源與氫儲能；發改委或將側重新質生產力、產業優化、資本市場改革及公共服務均等化。



*民生宏觀：經濟內生動力加速重構*



民生宏觀稱，前三季度，傳統增長引擎如房地產、基建等表現相對乏力，而以高技術產業為代表的新動能則保持領先增速。該機構認為，經濟內生動力的加速重構，奠定了全會將把未來產業發展擺在更加突出的戰略位置。

《經濟通通訊社21日專訊》