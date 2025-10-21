  • 會員
AH股新聞

21/10/2025 14:42

【聚焦數據】深圳9月出口轉跌4.7%，進口增4.4%

　　深圳海關公布，今年前三季，深圳進出口規模保持內地外貿城市首位，達3.36萬億元（人民幣．下同），繼續保持增長，同比增0.1%。其中，出口2.04萬億元，下降4.7%；進口1.32萬億元，增長8.4%。

　　9月份，深圳進出口總值4036.2億元，同比下降1.3%，是繼6、7、8月連續增長後再度轉跌。其中，出口2436.3億元，下降4.7%，也是自5月後再度轉跌，遠低於全國水平的增長8.4%；進口1599.9億元，增長4.4%，連續8個月保持增長，增幅較8月收窄2.1個百分點，亦低於全國水平的增長7.5%。

*深圳前三季出口集成電路增40.3%，進口糧食增逾1倍*

　　前三季，深圳出口機電產品1.54萬億，增長4.5%，佔同期深圳出口總值的75.7%。集成電路出口1794.3億元，增長40.3%。新興產業中，鋰電池、3D打印機、醫療器械出口分別增長36.6%、14%、5.3%。

　　前三季，深圳進口機電產品1.08萬億元，增長10.7%，佔同期深圳進口總值的81.4%。其中，進口集成電路5917.5億元，增長17.7%；進口以顯卡、服務器為主的電腦零部件2229.6億元，增長24.3%。同期，進口農產品752.3億增9.3%，其中，糧食、食用水產品進口分別增長117.6%、34.2%。
《經濟通通訊社21日專訊》

