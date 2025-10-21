  • 會員
21/10/2025 13:55

【ＦＯＣＵＳ】盤活「國有三資」，新引擎化債+造富

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
湖北省長李殿勳2025年10月21日提出「國有三資」改革，推動資產證券化，全國國有資本權益總額102萬億元（GDP八成），武漢國三資總量逾6萬億元，央企控股上市公司市值22萬億元，A股湖北板塊單日漲2.9%。

事實要點：
▷ 全國國有資本權益總額102萬億元（2023年末，GDP八成）
▷ 央企控股上市公司市值22萬億元（最新）
▷ 武漢國三資總量逾6萬億元
▷ A股湖北板塊單日漲2.9%（10月21日）
▷ 武漢公車集團發行首期6億元碳中和票據

　　【FOCUS】說到「國資」，你會想到馳援萬科（02202）的深圳國資、輸血蔚來（09866）的安徽國資，還是入股微創醫療（00853）的上海國資？官方背景、實力雄厚、戰略眼光獨到……諸多濾鏡只是「國資」的一面。另一面，隨著湖北省長近日有關「國有三資（資源、資產、資金）」改革的講話引發熱議，A股湖北板塊周二（21日）全面爆發，或預示新一盤大棋。

*資產化、證券化、槓桿化*

　　「國資」實力幾何？看看國資委上周公布，僅央企控股上市公司的市值，最新即超過22萬億元（人民幣．下同）；截至2023年末，全國國有資本權益總額（不含金融企業）102萬億，相當於GDP的八成；更遑論近日風頭無兩的半導體設備企業新凱來，正正是深圳國資的「親身仔」。

　　不過，若將口徑擴大至國有資源、國有資產、國有資金，存量的、沉睡的，規模更是難以估量。僅湖北省會武漢一地，「國有三資」總量即逾6萬億元。

　　 　鑒於此，湖北省委副書記、省長李殿勳強調三項原則，「一切國有資源盡可能資產化」、「一切國有資產盡可能證券化」、「一切國有資金盡可能槓桿化」，眼見今日A股湖北板塊聞聲漲最多2.9%，此會否成為全國標杆，值得高度關注。

*「用、售、租、融」四訣*

　　在此「盡可能三化」的原則下，湖北提出「用、售、租、融」四訣，鼓勵對全省「國有三資」能用則用、不用則售、不售則租、能融則融。

　　看看其近期的動作，宜昌市某村將總價120萬元的水生態旅遊康養資源，以十年期協議出讓予某旅遊開發公司，並每年分紅1%；武漢公車集團以線路票據的未來收益權作為基礎資產，發行首期逾6億元的碳中和資產支持票據；原本入駐率僅30%的工業地產，轉型為人工智能產業園，發行商業地產抵押貸款支持證券融資逾3億元……

　　此舉意味著，土地、礦產、林業、水利、能源、數據等「國有資源」；實物、債權、股權、特許經營權、未來收益權等「國有資產」；閒置、低效等「國有資金」，統統有望活化、變現。

*股權分置改革曾重構估值*

　　放在內房投資/量/價持續探底，地方財政捉襟見肘的大背景下，以首三季為例，地方政府性基金預算本級收入27441億元，相當於較2019年同期縮水45%，地方財政勢要從依賴賣地收入，轉向盤活國有資源、資產、資金這一新「水源」。

　　再想深一層，A股歷史上三大牛市之一－－由股權分置改革驅動的2005至2007年牛市，核心邏輯即是通過國有股「全流通」實現股東利益一致化，進而重構股市估值體系。而如今盤活「國有三資」，亦是旨在通過定價突破和收益重估，最終一邊化債增收，一邊造富分紅。

