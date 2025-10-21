  • 會員
AH股新聞

21/10/2025 16:56

【ＡＩ】廣東：鼓勵地市設「模型券」，支持企業購買工業模型服務

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
廣東省政府2025年10月21日印發《人工智能賦能製造業行動方案（2025－2027年）》，鼓勵地市設「模型券」支持企業購買工業模型服務，利用韶關數據中心等算力資源降低企業成本，聚焦電子信息等4大行業培育工業模型，符合條件項目可獲資金支持。

事實要點：
▷ 方案實施期2025-2027年，鼓勵地市設「模型券」支持企業購工業模型服務
▷ 支持企業使用韶關數據中心集群及各地算力設施訓練工業模型
▷ 聚焦電子信息、智能家電、汽車、機器人4大行業培育垂直大模型
▷ 構建含生產工藝參數、質量檢測報告等數據的工業知識語料庫
▷ 符合條件的工業智能體項目可獲擇優資金支持

　　廣東省政府辦公廳印發《廣東省人工智能賦能製造業高質量發展行動方案（2025－2027年）》提出，鼓勵地市設立「模型券」，支持企業購買工業模型服務。支持企業利用韶關數據中心集群、各地市算力基礎設施等各類智算資源，訓練開發工業模型。發揮省市合力，通過「算力券」、「訓力券」等政策工具，對於符合條件的企業予以資金支持，降低算力使用成本。

　　《方案》並提出，聚焦電子信息、智能家電、汽車、機器人等重點行業，支持工業企業、人工智能企業培育一批適應製造業複雜任務環境、具備跨模態數據處理能力的垂直領域大模型，研製一批質量檢測、工藝優化、設備運維等場景專用小模型，對於符合條件的工業模型項目擇優予以資金支持。

*支持構建生產工藝參數、質量檢測報告等工業知識語料庫*

　　同時，圍繞電子信息、裝備、原材料、消費品等行業，支持工業企業、平台企業、數據服務企業建設高質量的行業通識和行業專識數據集，構建生產工藝參數、設備運行數據、質量檢測報告、故障診斷記錄、供應鏈信息等工業知識語料庫，將工業領域數據集和工業知識語料庫納入重點項目支持範圍。

*支持打造具數據處理和智能決策能力的工業智能體*

　　此外，聚焦研發設計、生產運營、運維服務、節能降耗、供應鏈管理等重點場景，支持工業企業、人工智能企業打造一批具備數據處理和智能決策能力的工業智能體，對於符合條件的工業智能體項目擇優予以資金支持。推進核心軟件攻關等工程，實施一批技術攻關項目，推動人工智能賦能重點工業軟件迭代升級。加快工業大模型與數控機床、機器人、網絡終端設備、工業控制設備、傳感與檢測設備等深度融合。
《經濟通通訊社21日專訊》

