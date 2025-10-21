《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(20日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2792.67
|工業富聯
|(601138)
|1812.12
|紫金礦業
|(601899)
|1710.62
|瀾起科技
|(688008)
|1308.31
|海光信息
|(688041)
|1147.03
|兆易創新
|(603986)
|1133.09
|北方稀土
|(600111)
|1059.60
|貴州茅台
|(600519)
|922.55
|華友鈷業
|(603799)
|895.66
|招商銀行
|(600036)
|799.37
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4251.93
|寧德時代
|(300750)
|3387.20
|新易盛
|(300502)
|2695.37
|立訊精密
|(002475)
|1827.56
|東山精密
|(002384)
|1586.65
|天孚通信
|(300394)
|1582.17
|陽光電源
|(300274)
|1542.42
|三花智控
|(002050)
|1425.73
|勝宏科技
|(300476)
|1395.90
|北方華創
|(002371)
|1159.95
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》
