22/10/2025 09:12

【關稅戰】商務部召集170多家外企代表開圓桌會，解讀出口管制等政策

　　商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激20日在京主持召開政策解讀專場外資企業圓桌會，170餘家外資企業及在華外國商協會代表參會。關於出口管制問題，凌激強調，中方對相關物項實施出口管制是堅定維護世界和平和地區安全穩定、履行防擴散國際義務的負責任之舉，同時依法審批合規貿易，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

　　凌激表示，黨的二十屆四中全會隆重開幕，將為未來五年中國發展擘畫藍圖。今年9月，中方有關部門廣泛徵求企業和公眾意見，並借鑑國際經驗，經審慎研究，出台《關於在政府採購中實施本國產品標準及相關政策的通知》，規定各類經營主體平等享受相關支持政策，有力保障外資企業參與政府採購的合法權益。在後續出台具體產品標準時，將做到依法依規、透明公正，歡迎包括外資企業在內的各方提出意見建議。

*外企：願繼續加大在華投入，深化合作*

　　與會外資企業表示，當前國際貿易投資面臨挑戰增多，中國政府持續擴大開放，在穩外資、促發展方面展現出堅定決心與務實舉措，期待「十五五」規劃為外資企業提供更大發展空間，願繼續加大在華投入，深化合作，助力中國高質量發展。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》

