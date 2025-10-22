【聚焦數據】北京首三季GDP增5.6%，工業增加值增6.5%

北京市統計局公布，前三季度，北京市實現地區生產總值38415.9億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長5.6%，高於全國水平的增長5.2%。



*鋰離子電池、新能源汽車分別增長1.6倍、1.5倍*



前三季度，北京市規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長6.5%。重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長24.6%，汽車製造業增長13.4%。新質生產力加快布局，規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值分別增長17.9%和9.9%，鋰離子電池、新能源汽車分別增長1.6倍、1.5倍。



*前三季固定資產投資同比增長9%，房地產開發投資降14%*



前三季度，北京市固定資產投資同比增長9%。其中，反映企業擴大生產能力的設備購置投資增長83.1%，佔北京市固定資產投資的比重進一步提升至29.3%。分領域看，基礎設施投資增長2.3%，製造業投資增長5.4%，房地產開發投資下降13.7%。



前三季度，北京市房屋施工面積10150.0萬平方米，同比下降7.8%，其中住宅施工面積下降8.5%。新建商品房銷售面積739.6萬平方米，同比下降3.5%，其中住宅銷售面積491.7萬平方米，下降8.2%，住宅中的純商品住宅銷售面積增長20.1%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》