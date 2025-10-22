《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2767.64
|工業富聯
|(601138)
|2505.48
|紫金礦業
|(601899)
|2081.78
|海光信息
|(688041)
|1546.79
|貴州茅台
|(600519)
|1021.53
|北方稀土
|(600111)
|890.87
|張江高科
|(600895)
|872.34
|聞泰科技
|(600745)
|845.56
|兆易創新
|(603986)
|823.59
|恒瑞醫藥
|(600276)
|815.88
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|3374.23
|寧德時代
|(300750)
|2491.40
|新易盛
|(300502)
|2277.57
|立訊精密
|(002475)
|1575.26
|東山精密
|(002384)
|1421.24
|天孚通信
|(300394)
|1231.45
|陽光電源
|(300274)
|1088.85
|華工科技
|(000988)
|929.15
|三花智控
|(002050)
|893.84
|勝宏科技
|(300476)
|875.95
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社22日專訊》
