《神州頭條》財經報章頭版摘要：A股三季報，超七成披露公司報喜

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



以習近平為核心的黨中央引領中國經濟社會高質量發展邁向新境界

以習近平為核心的黨中央帶領億萬人民不懼風雨、破浪前行，以無比的勇毅攻堅克難，以堅定的信心開創未來，在理論創新和實踐創新相互激蕩、彼此輝映的進程中推動中國不斷邁向發展新境界。



擴內需增活力優環境，「十四五」深化改革結碩果

擁有超大規模且極具增長潛力的市場，是中國發展的巨大優勢和應對困難挑戰的堅實依托。「十四五」以來，依托強大的國內市場，內需始終是中國經濟發展的主動力和穩定錨；一系列改革舉措落地顯效，讓經營主體信心增強、輕裝上陣；全國統一大市場建設加快推進，市場環境持續優化，要素資源更高效配置。展望「十五五」時期，多位專家認為，應繼續聚焦經濟運行深層次的矛盾和問題，推動各項標誌性改革舉措落地見效。



多項數據釋放需求端積極訊號

核心CPI漲幅連續第5個月擴大，狹義貨幣(M1)、廣義貨幣(M2)「剪刀差」收窄至1.2個百分點，物流業景氣指數連續7個月位於景氣區間……近期發布的多項數據，釋放需求端積極訊號。國家統計局10月20日表示，下階段，要加力提效實施逆周期調節，持續用力擴大內需、做強國內大循環，進一步激發市場活力、提振發展預期，不斷增強內生增長動能，力促經濟持續健康發展。





《上海證券報》



引資量質齊升「數」看金融高水平開放歷史跨越

金融機構外資持股比例限制全面取消；滬深港通、債券通等互聯互通機制持續擴容；推進銀行間和交易所債券市場統一對外開放……一個個關鍵事件性坐標，繪就「十四五」時期中國金融市場從「通道式開放」邁向「制度型開放」的歷史跨越。



上證報組織上市公司優強企業考察團走進宿州

金風送爽，丹桂飄香。一場匯聚八方來客的投資對接活動近日在安徽宿州舉行。「10月18日至19日，上海證券報社組織近40家上市公司、優強企業、金融投資機構的高管赴宿州考察調研，並舉辦上市公司優強企業考察團座談交流會。





《證券時報》



A股三季報密集交卷，超七成已披露公司報喜

當前正值A股三季報密集披露階段，一批業績高增長公司受到投資者普遍關注。截至目前，共有360家上市公司已披露三季報業績數據。按照三季報、業績快報、預告淨利潤下限（無下限則取公告數值）計算，合計有254家公司前三季度淨利潤為盈利且同比增長（含扭虧為盈），佔已披露公司數量的比例達到七成以上。



當文化遇見科技：中國文化產業新潮奔湧

文化產業是社會經濟發展的重要支撐。影視、文旅、文創等業態既能直接創造產值，又能帶動周邊消費，打造新的經濟增長點；「文化+」賦能傳統產業，則能推動相關產業結構升維，提升附加值。「十四五」時期，中國文化產業實現繁榮發展。



「雙十一」國補拼手速，平台商家挖掘消費新潛力

「雙十一」購物節熱度不斷升溫，但部分地區消費者反映國補申領難度加大，必須「拼手速」。目前，湖南、安徽、廣東、重慶、上海等多地均設置了國補申領門檻，採取「搶券」「搖號」等各類模式。多數地區表示調整國補申領規則是為了推動補貼資金精準發放，也有部分地區坦言國補剩余資金不足。從多家平台企業和商家了解到，商家已普遍感受到國補政策力度退坡帶來的經營波動。