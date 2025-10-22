《鍾之日記》金價暴跌老鋪配股，泡泡瑪特績後受捧

10月22日，香港天氣：小雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿易關係幾經波折，投資者漸漸消化地緣局勢消息，有關兩國元首會面仍存變數。美國總統特朗普21日表示，與中國國家主席習近平的會面也可能不會舉行。特朗普在白宮說，「我認為我們的會面將會是非常成功的，肯定有很多人在期待。」但他補充稱，會面或許不會發生，「例如有人會說，『我不想見面，氣氛太僵了』，但實際並非如此，這只是生意。」另外，市場關注四中全會閉幕後公布的「十五五」規劃初稿建議，預期會繼續涉及提振科創產業（如人工智能、芯片自主）、綠色低碳、反內捲、刺激服務消費等範疇。



國際金價急瀉，隔夜美股個別發展，反映中概股表現的金龍指數回落近1%。港股低開逾百點，再失兩萬六，科技股、金礦股回調，恒指最多挫374點，午後跌幅稍微收窄。恒指全日收報25781，跌245點或0.9%，兩連升斷纜，主板成交超過2275億元。



滬綜指今日收市微跌0.07%，報3913.76點，止步兩連升；深成指全日跌0.62%，創業板指軟0.79%。四中全會明日結束，市場觀望情緒濃，滬深兩市成交進一步萎縮，全日交易額1.67萬億元人民幣，為兩個半月低，較上一個交易日減11%。



*泡泡瑪特第三季收益增2.5倍，股價收漲*



內地潮玩品牌泡泡瑪特(09992)第三季收益按年增2.45倍至2.5倍，其中海外收益更增3.7倍。泡泡瑪特隨即獲多間大行唱好，股價最多升7.9%，高見270.2元，全日漲2.4%，收報256.4元，為表現第二好藍籌。



泡泡瑪特今年第三季度整體收益增長，其中中國收益按年增長1.85倍至1.9倍，海外收益按年增長3.65倍至3.7倍。公司亦稱，期內中國線下渠道按年增長1.3倍至1.35倍，線上渠道按年增長3倍至3.05倍。海外方面，亞太按年增長1.7倍至1.75倍，美洲按年增長12.65倍至12.7倍，歐洲及其他地區按年增長7.35倍至7.4倍。



滙豐環球研究表示，泡泡瑪特第三季收益增幅高於該行預期，決定調高該股目標價，由379元上調至392.5元，維持「買入」評級。滙豐指出，市場憂慮泡泡瑪特過於集中單一IP，關注Labubu增長是否見頂，令股價昨日在業績公布前急瀉逾8%，對於單一IP風險擔憂可能仍然存在，但強勁盈力增長將支持股價表現，Labubu情況仍可控，而新IP星星人迅速受到市場追捧。



花旗則指，泡泡瑪特強勁增長動能主要歸功於全球新產品熱銷及存貨補充策略。預期公司在即將到來的旺季將延續良好趨勢，節慶季表現或成短期催化劑，惟基數效應將導致增長動能趨緩。基於IP實力帶動銷售前景更為樂觀，將其2025至2027財年盈利預測上調16.8%至17.3%，目標價由398元上調至415元，重申「買入」評級。



*金價暴跌驚雲未定，老鋪黃金兩次配股*



一路高歌猛進的黃金價格，突然於周二（21日）紐約時段暴跌。現貨黃金一度挫6.3%，最低報約4080美元/盎司，創下自2013年以來十二年最大單日跌幅。白銀亦同步重挫，跌幅達8%，創下2021年以來最大跌幅。中國內地的金飾價格一夜間下調最多達83元/克，如老庙黃金報價降至人民幣1211元/克。



市場指暴跌主因包括獲利了結、地緣政治緩和、美元走強與技術性回調壓力。黃金股今日自然受壓，周大福(01929)瀉5.6%，為最大跌幅恒指成份股，周生生(00116)挫5%。周六福(06168)跌2%；山東黃金(01787)跌2.6%，紫金黃金國際(02259)跌近2%，紫金礦業(02899)跌1.7%。



或許沒想到金價突暴跌，老鋪黃金(06181)今早仍拋出配股計劃，配售371.18萬股新H股，每股配售價732.49元，較昨日收市價767元折讓4.5%，集資淨額27.07億元。公司指擬將所得款項淨額中，70%用於存貨儲備。老鋪黃金收挫8%，報704元。



香港股票分析師協會副主席曾永堅認為，金價由年初不足每盎司3000美元，升至近日逾4300美元，累積升幅驚人。不排除基金短期內獲利離場，令金價短期受壓。因此，對老鋪黃金前景不看好。他預料，老鋪黃金相隔不足半年再次配售，加上之前IPO滿一年後，大戶過了解禁期，H股流通量不斷增加，股價短期或持續受壓，不排除要跌至月初低位661元附近。



