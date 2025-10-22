  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

22/10/2025 09:17

【ＡＩ】工信部：到2027年制修訂超50項算力標準，建設一體化算力網

　　為加快構建全國一體化算力網，構建滿足產業發展需求、先進適用的算力標準體系，指導算力領域的標準制修訂工作，工信部科技司組織編制形成《算力標準體系建設指南（2025版）》（徵求意見稿），公開徵求社會各界意見。公示時間為2025年10月22日至2025年11月20日。

　　徵求意見稿提出，到2027年，圍繞基礎通用、算力設施、算力設備、算網融合、算力互聯、算力平台、算力應用、算力安全、綠色低碳等方面制修訂50項以上標準；開展標準宣貫和實施推廣的企業超過500家，形成一批標準應用案例。同時，積極推進科研機構、行業協會、產業聯盟協同的標準研發機制，支撐全國一體化算力網建設。

　　在保障措施方面，徵求意見稿提到：一是加快重點標準研制，加快算力登記、算力管理、算力監測、智能運營等方面的基礎共性標準制修訂。二是深化標準宣貫應用，以多渠道多種方式開展重點標準宣貫活動，推動企業知標對標達標。三是完善算力產業生態，鼓勵產業鏈上下游企業共同參與算力標準的制定。四是加強標準國際合作，建立與國際標準化組織和任職專家的交流合作機制，積極參與國際標準制定。
《經濟通通訊社22日專訊》

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處