22/10/2025 09:22

【聚焦人幣】廣東「新型離岸國際貿易業務背景核驗」應用成功落地

　　從國家外匯管理局廣東省分局獲悉，國家外匯管理局擴大跨境金融服務平台「新型離岸國際貿易業務背景核驗」應用場景的試點範圍。自2025年10月15日起新增廣東等7省（市）為新應用場景試點地區。

　　試點首日，國家外匯管理局廣東省分局指導轄內中國建設銀行、中國銀行分支機構在跨境金融服務平台為5家企業辦理了新型離岸國際貿易業務，收付匯金額合計160萬美元，實現新試點業務成功落地。
《經濟通通訊社22日專訊》

