照顧者 情緒健康
AH股新聞

22/10/2025 09:08

【大國博弈】王文濤與謝夫喬維奇會談，歐盟邀其訪歐就稀土出口尋方案

核心摘要：
2025年10月21日，中國商務部長王文濤與歐盟委員謝夫喬維奇視頻會談，討論稀土出口限制及電動車反補貼案，歐方稱王文濤已接受訪歐邀請以尋求緊急解決方案，並指歐企2000項出口許可僅半數獲處理。

事實要點：
▷ 歐企提交2000項出口許可申請（僅半數獲處理）
▷ 謝夫喬維奇邀王文濤訪歐協商稀土出口限制
▷ 王文濤反對泛化國安概念，促荷方解決安世半導體問題
▷ 雙方將依7月峰會升級的出口管制對話機制合作
▷ 謝夫喬維奇與荷蘭商務部長溝通安世半導體議題

　　10月21日，中國商務部部長王文濤應約與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇(Maros Sefcovic)舉行視頻會談，就出口管制、歐盟對華電動汽車反補貼案等中歐經貿重點議題深入交換意見。謝夫喬維奇表示，他已邀請王文濤在未來幾天內訪問布魯塞爾，就稀土出口限制尋找「緊急解決方案」。

　　中國官方通稿稱，王文濤此次會談中表示，中方願與歐方共同努力，積極落實中歐領導人經貿共識，推動中歐經貿關係健康穩定發展。關於稀土出口管制問題，中方近期措施是依法依規完善中國出口管制體系的正常做法，體現了中國維護世界和平穩定的大國擔當。中方致力於維護全球產供鏈安全穩定，一直為歐盟企業提供審批便利。

　　王文濤提到安世半導體問題，指中方堅決反對泛化國家安全概念，希歐方發揮重要的建設性作用，敦促荷方堅持契約精神和市場原則，從維護全球產供鏈安全穩定的大局出發，盡快提出妥善解決辦法。

*歐方稱王文濤部長已接受訪歐邀請*

　　謝夫喬維奇在近兩個小時的通話後在新聞發布會上說：「王文濤部長已接受訪歐邀請，因此我們的團隊將根據7月歐中峰會後升級的出口管制對話機制展開合作。」謝夫喬維奇說，歐盟無意讓局勢升級，但當前情況已對歐中關係蒙上陰影，盡快解決問題至關重要。

　　謝夫喬維奇表示，歐盟企業已提交了八份優先申請清單，涉及約2000項出口許可，但目前僅有略超過一半得到妥善處理。

　　他還表示，自己正與荷蘭商務部長就安世半導體問題進行溝通。他感到放心的是，雙方都希望緩和局勢，並致力於達成務實的協議。
《經濟通通訊社22日專訊》

