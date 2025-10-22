【關稅戰】中國開徵美國船舶費，商船港口排隊，等候時間今年來最久

隨著中美爆發的地緣政治爭端擾亂全球貿易，商船在中國港口的排隊等候時間達到今年以來最久。《彭博》根據船舶追蹤平台Kpler的數據計算得出，截至10月19日當周，船隻在抵達後平均需要2.66天才能進入泊位，這比前一周要長17%。



中國對已知與美國有關係的船隻徵收額外費用，以回應美國的類似行動。這一海運摩擦成了兩國間廣泛貿易爭端的一部分，使得航運業忙於準備文件或尋找規避辦法。



*運費激增，航運業忙於尋找規避辦法*



在宣布消息後沒幾天，北京方面就於上周開始徵收這一新費用了。根據相關規定，任何美國持股不低於25%的船舶都需繳費，這意味著船東或運營方無論總部是否位於美國，都可能受到影響。租船方和船東趕緊敲定交易並預訂合規船舶。截至周二（21日），預訂中東到中國基準航線上的超大型原油運輸船(VLCC)的價格接近84000美元，比中國發布收費公告前一天提高了48%。



中國是全球最大大宗商品進口國，「堵船」情況如果持續下去，可能會波及全球供應鏈，影響原油等液體貨物以及鐵礦石等散貨船運。

《經濟通通訊社22日專訊》