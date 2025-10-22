  • 會員
山今養生智慧
AH股新聞

22/10/2025 17:19

葉國富：名創優品已簽約17個藝術家IP，望成為IP運營平台型公司

　　內地網紅羅永浩主持的深度視頻播客節目《羅永浩的十字路口》今日第八期，內容為羅永浩與名創優品(09896)創始人、董事會主席兼首席執行官葉國富對談。葉國富表示，過去名創優品被認為是一家零售公司，今年要把名創優品變成文化創意公司，「名創優品最新的願景就是成為全球領先的IP運營平台型公司」。他透露，目前名創優品已經獨家簽約了17個藝術家IP。

　　在節目中，葉國富坦言，自己從開店起家，對線下零售業有很強的執念，而名創優品是自己開的第二家店，靈感來自於到日本逛街時遇到的生活小雜貨店。「當時在中國沒這個模式，因為我本身是靠線下起來的，對線下天生有一種敏感。我把這個模式引到中國，就誕生了名創優品。我的基因中，最拿手的就是開店。」

　　對於自己曾向馬雲喊話「電商要完全取代實體零售是癡人說夢」，葉國富稱，電商這幾年發展很快，對零售業的衝擊很大，但企業最重要的是找到適合自己的模式來發展，「比如我的能力在線下，我就圍繞線下打把產品做好。有些人他的能力適合做線上，他把一款產品做好，在現場賣都可以」。他強調，企業要回歸產品的商業本質，把產品做好，「一個企業如果沒有好產品，甚麼都不是」。
《經濟通通訊社22日專訊》

