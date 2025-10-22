  • 會員
AH股新聞

22/10/2025 10:09

《中國要聞》胖東來創始人于東來收費進行個人交流，三小時50萬元

　　據《界面新聞》報道，10月21日，胖東來創始人于東來在社交平台個人帳號發文稱：「為了方便企業家學習、正在規劃方案！哪個企業家想讓我個人直接分享交流、時間安排三個小時左右、每次五十萬元（人民幣．下同）費用！每月最多一次！費用全部用於傳播美好之路！」

　　除分享胖東來理念外，于東來還表示「正在規劃明年由聯商學院組織收十個以內的企業家到胖東來學習、每年二到三次、兩天的交流活動！每人費用100萬元！」其還發文稱：「還會有免費的，我在網上與大家直播分享交流。」

　　10月20日晚間，胖東來發文稱，將設立「胖東來開放日」。開放日時間自2025年11月1日起，為每月的10日和20日，開放對象為企業級學習參訪，參訪範圍為產業園、天使城、時代廣場，參訪人數方面，每批次不超過15人，同一企業最多可預約5人，收費標準為每人2萬元。
　　
　　10月14日，于東來在個人帳號上分享相關內容時介紹，目前公司沒有貸款，帳上資金達41億元。根據胖東來官網數據，2025年，合計銷售額已超184億元，10月合計銷售額突破11億元。
《經濟通通訊社22日專訊》

