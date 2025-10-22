  • 會員
22/10/2025 18:03

《大灣區》深圳：力爭到2027年底境內外上市公司總市值破20萬億元

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
深圳市2025年10月22日發布行動方案，目標2027年底境內外上市公司總市值突破20萬億元，培育20家千億級企業，累計完成併購超200單、交易額超1000億元，並形成萬億級產業基金群。

事實要點：
▷ 2027年境內外上市公司總市值目標20萬億元（較原徵求意見稿增5萬億）
▷ 培育千億級市值企業20家
▷ 累計完成併購項目超200單、交易總額超1000億元
▷ 帶動形成萬億級「20+8」產業基金群
▷ 支持符合條件企業赴港上市或再融資

　　深圳市發布《深圳市推動併購重組高質量發展行動方案(2025-2027年)》，力爭到2027年底，轄區上市公司質量全面提升，境內外上市公司總市值突破20萬億元(人民幣．下同)，培育形成千億級市值企業20家。併購重組市場量質齊升，累計完成併購項目超200單、交易總額超1000億元，落地一批行業示範案例。加快打造併購基金矩陣，培育集聚優秀併購基金管理人，帶動社會資本形成萬億級「20+8」產業基金群，帶動重點產業鏈協同併購，構建完備產業鏈併購生態圈。

　　值得注意的是，深圳2024年11月27日發布的《深圳市推動併購重組高質量發展的行動方案（2025-2027）（公開徵求意見稿）》，目標到2027年底推動深圳境內外上市公司總市值突破15萬億元。也就是說，最新發布的方案目標較此前徵求意見稿目標提高5萬億元。

*支持符合條件行業龍頭企業赴港上市或再融資*

　　此外，方案提到，聯通香港資本市場打通境內外併購資源。支持符合條件的行業龍頭企業赴港上市或再融資，提升跨區域併購重組實施效率，拓寬資源整合範圍。創新運用跨境資產轉讓、跨境雙向股權投資、跨境銀團貸款等工具，促進境內外企業有序開展雙向併購整合，對企業通過跨境換股收購資產予以支持。

　　方案並提到，引導深港合作設立股權投資基金投入產業併購項目。支持深圳證券交易所與香港聯合交易所加強合作，探索併購重組及股債融資機制互聯互通，先行豐富併購融資工具、提升支付靈活性，爭取推動創新併購案例落地。支持轄區證券公司聯合境外分支機構，通過投融資、財務顧問、跨境併購等專業服務，助力中資企業開展跨區域布局。
