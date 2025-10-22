【聚焦人幣】外匯局：9月跨境資金淨流出31億美元，10月以來已轉為淨流入

國家外匯管理局公布了2025年9月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。該局副局長、新聞發言人李斌解讀2025年9月外匯市場形勢，指9月中國外匯市場平穩運行，主要呈現兩個特點：



一是跨境資金流動保持活躍、均衡態勢。9月企業、個人等非銀行部門跨境收入和支出合計為1.37萬億美元，環比增長7%。經常項下和資本項下跨境收支均保持增長態勢，顯示中國涉外經濟穩健發展。受十一假期對跨境收付的季節性影響，9月跨境資金小幅淨流出31億美元，10月以來已轉為淨流入。分項目看，中國外貿穩步增長，9月貨物貿易項下資金淨流入保持高位；服務貿易、投資收益等項下跨境資金流動較為平穩。



二是外匯市場供求較為平衡。9月銀行代客結匯和售匯環比均明顯增長，企業等主體根據自身需求靈活開展外匯買賣。9月結售匯順差為510億美元，其中上中旬淨結匯較多，下旬結售匯差額趨向均衡。10月以來銀行代客結匯和售匯大體相當，外匯市場供求基本平衡。



*前三季涉外收支總規模11.6萬億美元創新高*



今年前三季度中國涉外收支總規模為11.6萬億美元，創歷史同期新高。跨境資金淨流入1197億美元，銀行結售匯順差632億美元，均高於上年同期水平。總的來看，面對複雜多變的外部環境，今年以來中國外匯市場穩健運行，市場預期平穩，供求基本平衡，外匯市場保持著較強的韌性和活力。

《經濟通通訊社22日專訊》