《Ａ股行情》滬綜指低開0.52%，中美元首會面仍存變數

中美元首月底面對面會談仍存變數，滬深三大指數今早集體低開，滬綜指低開0.52%，報3896.07點，再失守3900點，深成指低開0.7%，創業板指低開0.73%；紐約時段國際金銀價格大跌，現貨黃金一度暴跌6.3%，至每盎司4082.22美元，創下2013年4月以來最大盤中跌幅。盤初有色金屬及半導體股領跌，油氣股造好。



美國總統特朗普再就中美會談轉口風，他最新表示與習近平的關係非常好，下周在韓國APEC峰會期間，預期雙方將達成一項「良好」的貿易協議。但他也警告，此次備受市場期待的會晤可能會被取消。



全球兩大經濟體的貿易爭端波及歐洲，中國升級稀土出口管制引發歐洲產業鏈憂慮。歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇表示，歐方邀請中國商務部部長王文濤在未來幾天到訪布魯塞爾商討稀土問題，王文濤已經接受邀請，雙方將在出口管制對話框架下會談。



投行高盛看好中國牛市，稱中國股市將進入更為持久的上漲階段，預計關鍵指數到2027年底將有約30%的上漲空間，主要由12%的盈利趨勢成長和5%-10%的進一步重估潛力推動。



人行今日進行1382億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有435億元逆回購到期，即今日淨投放947億元。

《經濟通通訊社22日專訊》