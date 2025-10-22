《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.44%，黃金股集體下挫

中美元首峰會再現變數，A股市場早盤走軟，滬綜指半日收跌0.44%，深成指、創業板盤中翻紅後再度回落，上午收跌0.81%及0.89%。滬深兩市半日成交額10980億元（人民幣．下同），較上個交易日減536億元或4.7%。



從板塊來看，黃金股集體下挫，曉程科技(深:300139)早盤跌超7%，西部黃金(滬:601069)收跌6%。投資者從黃金近期創紀錄的漲勢中獲利了結，金價今日進一步下跌至每盎司4000美元附近。現貨金周二（21日）一度重挫6.3%，至每盎司4082.22美元，創下2013年4月以來最大盤中跌幅。



此外，稀土概念板塊走弱，金力永磁(深:300748)上午跌4%，北方稀土(滬:600111)跌3.5%。中國商務部長王文濤21日與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視頻會談。謝夫喬維奇表示，他已邀請王文濤在未來幾天內訪問布魯塞爾，就中國收緊稀土出口限制尋找解決方案。



高盛報告指出，稀土和其他關鍵礦產的全球供應鏈面臨著日益嚴峻的風險，中國控制著全球69%的稀土開採、92%的冶煉和98%的磁鐵生產。雖然各國都在爭相建立獨立的稀土磁鐵供應鏈，但高盛認為障礙重重，包括地質稀缺性、技術複雜性和環境挑戰。

《經濟通通訊社22日專訊》