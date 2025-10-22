  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

22/10/2025 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.07%，兩市成交額1.67萬億兩個半月低

　　中美貿易關係幾經波折，投資者漸漸消化地緣局勢消息，有關兩國元首會面仍存變數，目前入市態度較為觀望。滬綜指今日收市微跌0.07%，報3913.76點，止步兩連升；深成指全日跌0.62%，創業板指軟0.79%。四中全會明日結束，市場觀望情緒濃，滬深兩市成交進一步萎縮，全日交易額1.67萬億元（人民幣．下同），為兩個半月低，較上一個交易日減少2061億元或11%。

　　美國總統特朗普21日表示，與中國國家主席習近平的會面也可能不會舉行。特朗普在白宮說，「我認為我們的會面將會是非常成功的，肯定有很多人在期待。」但他補充稱，會面或許不會發生，「例如有人會說，『我不想見面，氣氛太僵了』，但實際並非如此，這只是生意。」

　　另外，市場關注四中全會閉幕後公布的「十五五」規劃初稿建議，預期會繼續涉及提振科創產業（如人工智能、芯片自主）、綠色低碳、反內捲、刺激服務消費等範疇。

　　國際金價急瀉，黃金概念領跌，曉程科技(深:300139)挫6.2%。市場分析指，原因是投資者獲利了結，同時等待本周晚些時候公布的美國通脹數據，以獲得更多有關美聯儲降息路徑的線索。

　　上漲方面，油氣、銀行、工程機械及房地產等板塊漲幅居前。個股跌多升少，滬深兩市超2800隻個股下調。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004592.57-0.33　
上證指數3913.76-0.077415.25
深證成指12996.61-0.629263.32
創業板指3059.32-0.79　
科創501405.41-0.06　
B股指數260.41-0.381.40
深證B指1342.17-0.881.10

《經濟通通訊社22日專訊》

【你點睇？】歐盟擬要求中企須向當地公司轉移技術方可營運，你認為中方會否採取強烈反制？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處