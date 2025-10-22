《Ａ股行情》滬綜指收跌0.07%，兩市成交額1.67萬億兩個半月低

中美貿易關係幾經波折，投資者漸漸消化地緣局勢消息，有關兩國元首會面仍存變數，目前入市態度較為觀望。滬綜指今日收市微跌0.07%，報3913.76點，止步兩連升；深成指全日跌0.62%，創業板指軟0.79%。四中全會明日結束，市場觀望情緒濃，滬深兩市成交進一步萎縮，全日交易額1.67萬億元（人民幣．下同），為兩個半月低，較上一個交易日減少2061億元或11%。



美國總統特朗普21日表示，與中國國家主席習近平的會面也可能不會舉行。特朗普在白宮說，「我認為我們的會面將會是非常成功的，肯定有很多人在期待。」但他補充稱，會面或許不會發生，「例如有人會說，『我不想見面，氣氛太僵了』，但實際並非如此，這只是生意。」



另外，市場關注四中全會閉幕後公布的「十五五」規劃初稿建議，預期會繼續涉及提振科創產業（如人工智能、芯片自主）、綠色低碳、反內捲、刺激服務消費等範疇。



國際金價急瀉，黃金概念領跌，曉程科技(深:300139)挫6.2%。市場分析指，原因是投資者獲利了結，同時等待本周晚些時候公布的美國通脹數據，以獲得更多有關美聯儲降息路徑的線索。



上漲方面，油氣、銀行、工程機械及房地產等板塊漲幅居前。個股跌多升少，滬深兩市超2800隻個股下調。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4592.57 -0.33 上證指數 3913.76 -0.07 7415.25 深證成指 12996.61 -0.62 9263.32 創業板指 3059.32 -0.79 科創50 1405.41 -0.06 B股指數 260.41 -0.38 1.40 深證B指 1342.17 -0.88 1.10

