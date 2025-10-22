《Ａ股行情》滬綜指收跌0.07%，兩市成交額1.67萬億兩個半月低

中美貿易關係幾經波折，投資者漸漸消化地緣局勢消息，有關兩國元首會面仍存變數，目前入市態度較為觀望。滬綜指今日收市微跌0.07%，報3913.76點，止步兩連升；深成指全日跌0.62%，創業板指軟0.79%。四中全會明日結束，市場觀望情緒濃，滬深兩市成交進一步萎縮，全日交易額1.67萬億元（人民幣．下同），為兩個半月低，較上一個交易日減少2061億元或11%。
美國總統特朗普21日表示，與中國國家主席習近平的會面也可能不會舉行。特朗普在白宮說，「我認為我們的會面將會是非常成功的，肯定有很多人在期待。」但他補充稱，會面或許不會發生，「例如有人會說，『我不想見面，氣氛太僵了』，但實際並非如此，這只是生意。」
另外，市場關注四中全會閉幕後公布的「十五五」規劃初稿建議，預期會繼續涉及提振科創產業（如人工智能、芯片自主）、綠色低碳、反內捲、刺激服務消費等範疇。
國際金價急瀉，黃金概念領跌，曉程科技(深:300139)挫6.2%。市場分析指，原因是投資者獲利了結，同時等待本周晚些時候公布的美國通脹數據，以獲得更多有關美聯儲降息路徑的線索。
上漲方面，油氣、銀行、工程機械及房地產等板塊漲幅居前。個股跌多升少，滬深兩市超2800隻個股下調。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4592.57
|-0.33
|上證指數
|3913.76
|-0.07
|7415.25
|深證成指
|12996.61
|-0.62
|9263.32
|創業板指
|3059.32
|-0.79
|科創50
|1405.41
|-0.06
|B股指數
|260.41
|-0.38
|1.40
|深證B指
|1342.17
|-0.88
|1.10
