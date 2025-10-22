  • 會員
AH股新聞

22/10/2025 10:38

《Ａ股焦點》珠免集團漲停，擬出售格力房產100%股權退出地產業務

　　珠免集團(滬:600185)擬出售格力房產100%股權徹底退出地產業務，該股早盤一字漲停，報6.88元人民幣；年初迄今，珠免集團累跌4.3%。

　　該公司公告稱，擬將持有的珠海格力房產100%股權轉讓至珠海投捷控股。本次交易擬採用現金方式，不涉及發行股份。通過本次交易，公司將加快完成全面去地產化，更加聚焦于免稅業務等大消費主業業務。
《經濟通通訊社22日專訊》

