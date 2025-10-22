《中國要聞》空客天津廠第二條A320系列飛機總裝線啟用，在華產能將翻番

據《央視新聞》報道，空中客車(港稱「空中巴士」)天津總裝廠第二條A320系列飛機總裝線今日正式啟用。目前總裝首架飛機的準備工作正在進行之中，全新設施預計將於2026年初全面投入運營。空中客車首席執行官傅里表示，天津的第二條生產線加入空客的全球生產體系，能為空客提供必要的靈活性和產能，有助於企業實現2027年月產75架A320系列飛機的目標。



報道指，這條先進的生產線採用了空客最新的科技與工藝，將以公司在全球的最高標準生產飛機。此外，全新設施還利用了可再生電力、中水（再生水或回收水）和地熱能，以支持可持續發展路線圖，減少環境足跡。隨著這條新生產線的加入，空客預計在中國的產能將實現翻番，並在全球建成由10條總裝線組成的生產網絡。



商務部部長王文濤昨日會見了傅里，稱希望空客以天津第二條A320總裝線投產為契機，繼續加強對華合作，並承諾中方將積極推動解決空客在華發展經營中遇到的問題和關切。傅里表示，天津第二條A320總裝線投產為空客加強對華合作提供了有利條件，空客願繼續深耕中國市場。

《經濟通通訊社22日專訊》