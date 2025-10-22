  • 會員
22/10/2025 16:49

京東拍賣「國民好車」001號特別版，叫價已超4550萬人民幣

　　京東(09618)「國民好車」001號特別版今日下午2時在京東拍賣平台正式開拍，底價1元（人民幣．下同），每口叫價上限4490元，參與拍賣前須繳100元保證金，出價後30分鐘內無其他人出價即競拍成功。截至下午4時20分，這場拍賣有逾1700人競價，圍觀網民多達22萬，叫價則已飆升至超過4550萬元。拍賣最晚在今晚6時結束，成功競得者須在競價成功後24小時內提交訂單，並在提交訂單後30分鐘內支付貨款，逾期則將被取消訂單。

　　據京東方面介紹，京東「國民好車」001號特別版可享多項特別權益，包括送價值3699元的100公里長續航電動單車，分別價值3999元的001特別版車膜、充電樁，還有兒童安全座椅、便攜充放電槍、車載吸塵器、行車紀錄儀、應急救援包、新能源安全錘等，以及養車服務洗車大王卡。

　　至於車型，具體車型參數將以車輛上市最終發布為準。

　　京東上周二在微博宣布，聯合廣汽(02238)(滬:601238)、寧德時代(03750)(深:300750)推出一款「神秘國民好車」，10月底陸續開啟內測版、大眾版試駕活動，11月9日正式發布新車。有傳這款「國民好車」車型為廣汽埃安換電車型，定價或介乎10萬-12萬元。
《經濟通通訊社22日專訊》

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票

