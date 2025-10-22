  • 會員
AH股新聞

22/10/2025 14:44

《中國要聞》養樂多關閉中國市場首家工廠，在華生產基地減至5家

　　日本養樂多本社株式會社(港稱「益力多」)宣布，廣州益力多啟動業務重組程序。作為此次重組的一部分，將於11月30日關閉位於廣州市的廣州第一工廠，該廠的生產功能將陸續轉移至廣州二廠及佛山廠，以優化生產系統，有效利用管理資源。

　　這是繼去年12月關閉運作20年的上海工廠後，養樂多在不到一年內再次關閉在華工廠，而今次關閉的工廠是養樂多2002年進入中國市場時設立的首家工廠。目前養樂多（中國）集團在廣州、天津、無錫、佛山共擁有6處生產基地和53家分公司。在關閉廣州一廠後，養樂多生產基地將減至5家。

　　養樂多年初發布的2025財年三季度（2024年4月1日-2024年12月31日）業績顯示，淨銷售額為3862.38億日圓，同比減少0.4%；營業利潤為507.55億日圓，同比減少9.2%；歸屬於母公司股東的淨利潤為435.43億日圓，同比增加0.6%。財報顯示，養樂多在中國的業務主體包括香港益樂多、台灣養樂多、上海養樂多、廣州益力多、養樂多中國控股等主體，當中僅台灣養樂多的日銷量實現增長，其他運營主體均下滑，其中，廣州益力多、上海養樂多銷量僅佔去年同期的88.7%和81.1%，是養樂多業務主體中下滑最快的。
《經濟通通訊社22日專訊》

