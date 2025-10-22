中金公司(03908)續發行公司債券最終金額17億元人民幣，超購逾2倍

中金公司(03908)(滬:601995)公布，2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第一期）（品種二）（續發行），最終發行面值總額17億元（人民幣．下同），為規劃上限的約77%。
該集團指，發行價格確定為102.436元，超額認購2.29倍，票息2.44%，續發行債券承銷機構興業證券參與認購，並獲配續發行債券面值6000萬元。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/10/2025 08:07
