中國中鐵(00390)昨首斥2000萬人幣回購351萬股，最高價5.73元人幣

中國中鐵(00390)(滬:601390)公布，昨日通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式首次回購350.75萬股，佔總股本比例為0.0142%，成交總金額約2000萬元（人民幣．下同）。
該集團指，每股成交最高價為5.73元，成交最低價為5.63，股份回購符合法律法規規定及回購方案要求，將按照規定，在回購期限內根據市場情況擇機回購股份。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/10/2025 08:05
《經濟通通訊社22日專訊》
