中國電信(00728)第三季純利78億人幣，升3.6%，首三季多賺5%

中國電信(00728)(滬:601728)公布，截至9月30日止第三季純利約77.6億元（人民幣．下同），升3.6%，每股盈利8分，扣除非經常性損益之純利69.8億元，跌0.4%，營業收入1248億元，跌0.9%，加權平均淨資產收益率1.67%，升0.02個百分點。



該集團指，首三季純利307.7億元，升5%，每股盈利34分，扣除非經常性損益之純利287億元，升0.04%，營業收入3943億元，升0.6%，其中服務收入3663億元，增長0.9%。加權平均淨資產收益率6.66%，升0.18個百分點。



*首三季折舊及攤銷增4.4%*



該集團指，首三季度基礎業務穩健發展，5G網絡用戶數達到2.92億戶，新業務持續規模拓展，IDC收入275億元，增長9.1%；安全收入126億元，增長12.4%；智能收入增62.3%，視聯網收入增長34.2%，衛星通信收入增長23.5%，量子收入增長1.34倍。該集團指，首三季度經營費用3593億元，增長0.3%，其中折舊及攤銷779億元，增長4.4%，主要是加快新型數字信息基礎設施建設，固定資產增長；網絡運營及支撐成本為1149億元，下降3%，主因通過AI賦能，加強成本管控，持續提升資源使用效率。人工成本752億元，下降0.3%。



《經濟通通訊社22日專訊》