《滬／深股通》寧德時代(300750)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(21日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|工業富聯
|(601138)
|3425.23
|寒武紀
|(688256)
|3065.62
|紫金礦業
|(601899)
|1715.48
|海光信息
|(688041)
|1435.35
|貴州茅台
|(600519)
|1072.25
|兆易創新
|(603986)
|1067.57
|招商銀行
|(600036)
|1055.25
|中信證券
|(600030)
|1047.69
|劍橋科技
|(603083)
|962.58
|瀾起科技
|(688008)
|956.13
|寧德時代
|(300750)
|4774.21
|中際旭創
|(300308)
|4547.03
|立訊精密
|(002475)
|3798.63
|新易盛
|(300502)
|2851.49
|陽光電源
|(300274)
|1648.50
|東山精密
|(002384)
|1522.51
|勝宏科技
|(300476)
|1396.75
|三花智控
|(002050)
|1121.76
|天孚通信
|(300394)
|1120.96
|歌爾股份
|(002241)
|1112.99
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社22日專訊》
