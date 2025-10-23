《Ａ股異動》秦港股份A漲停，現報3.91元人幣

秦港股份A股(滬:601326)現漲停，報3.91元(人民幣．下同)，升10.1%，最低價3.56元；成交5098萬股，成交金額1.89億元；量比5.5倍，換手率1.1%。
秦港股份H股(03369)升53.3%，報3.91港元，最高價4.04港元，最低價2.55港元；成交2804萬股，成交金額9692萬港元。秦港股份A股較H股呈9.5%溢價。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/10/2025 10:53
