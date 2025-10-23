周杰倫公開喊話「尋人」，委託魔術師好友投資比特幣疑翻車

藝人周杰倫接連發布兩條動態「尋人」，配圖直指合作多年的魔術師好友蔡威澤。據內媒報道，這起「尋人」事件背後原因是，周杰倫在幾年前將1億元新台幣（約合2300萬元人民幣）委託蔡威澤代為操盤比特幣。而如今操盤手失聯，這筆巨額資產的去向也成了謎，周杰倫多次尋找無果後，才選擇公開喊話。



面對周杰倫的公開喊話，蔡威澤在約一小時後作出了回應。他先是轉發周杰倫的動態，附上「真的很久沒出現」的文字和打招呼貼圖，隨後又發了一條黑底白字的聲明：「抱歉，我會停用社媒一段時間，暫時不會回復訊息。」這番回應，並未提及其消失原因及兩人間的矛盾。



有市場人士猜測蔡威澤失蹤與10月11日加密貨幣市場的「黑天鵝」事件有關。當天，加密貨幣市場突發劇烈波動，全網合約爆倉金額高達190億美元，比特幣價格一度跌破11萬美元關口。周杰倫公開尋人的時間點，恰逢此次市場大跌之後，業內人士猜測，「有可能是蔡威澤用這筆資金加了高槓桿炒幣，趕上爆倉後無法交代，才選擇消失。」



公開資料顯示，現年41歲的蔡威澤是中國台灣知名魔術師，2017年因在美國《達人秀》節目展現「硬幣變花瓣」的魔術手法走紅，與愛好魔術的周杰倫結緣，成為好友。

《經濟通通訊社23日專訊》