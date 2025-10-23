  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

23/10/2025 09:20

周杰倫公開喊話「尋人」，委託魔術師好友投資比特幣疑翻車

　　藝人周杰倫接連發布兩條動態「尋人」，配圖直指合作多年的魔術師好友蔡威澤。據內媒報道，這起「尋人」事件背後原因是，周杰倫在幾年前將1億元新台幣（約合2300萬元人民幣）委託蔡威澤代為操盤比特幣。而如今操盤手失聯，這筆巨額資產的去向也成了謎，周杰倫多次尋找無果後，才選擇公開喊話。

　　面對周杰倫的公開喊話，蔡威澤在約一小時後作出了回應。他先是轉發周杰倫的動態，附上「真的很久沒出現」的文字和打招呼貼圖，隨後又發了一條黑底白字的聲明：「抱歉，我會停用社媒一段時間，暫時不會回復訊息。」這番回應，並未提及其消失原因及兩人間的矛盾。

　　有市場人士猜測蔡威澤失蹤與10月11日加密貨幣市場的「黑天鵝」事件有關。當天，加密貨幣市場突發劇烈波動，全網合約爆倉金額高達190億美元，比特幣價格一度跌破11萬美元關口。周杰倫公開尋人的時間點，恰逢此次市場大跌之後，業內人士猜測，「有可能是蔡威澤用這筆資金加了高槓桿炒幣，趕上爆倉後無法交代，才選擇消失。」

　　公開資料顯示，現年41歲的蔡威澤是中國台灣知名魔術師，2017年因在美國《達人秀》節目展現「硬幣變花瓣」的魔術手法走紅，與愛好魔術的周杰倫結緣，成為好友。
《經濟通通訊社23日專訊》

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處