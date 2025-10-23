《中國要聞》清華經管顧問委員會開年會，朱鎔基轉達問候，王岐山會見宴請

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
清華經管學院顧問委員會10月17日召開第26次年會，23名委員參會，蘋果CEO庫克任主席。朱鎔基（97歲）委託校長轉達問候，王岐山16日會見並宴請委員代表，新增中國經濟研討會環節。
事實要點：
▷ 顧問委員會含23名委員（含庫克、李澤楷、馬化騰等）
▷ 朱鎔基（97歲）委託清華校長轉達問候
▷ 王岐山16日於釣魚台國賓館會見並宴請委員
▷ 新增研討會邀楊偉民演講，白重恩主持圓桌討論
▷ 何立峰稱中國推進統一大市場建設與擴大開放
清華大學經濟管理學院顧問委員會17日召開年會，這是顧問委員會成立以來的第26次年度會議，共有23位委員參會。顧問委員會由蘋果公司CEO庫克(Tim Cook)擔任主席，23名委員包括NIKE集團總裁賀雁峰、盈科拓展集團創辦人李澤楷、百度創始人李彥宏、騰訊公司主要創辦人馬化騰、黑石集團聯合創始人蘇世民等。
據清華大學管理學院微信公眾號，97歲的前中國國務院總理朱鎔基委託清華校長對顧問委員表達誠摯問候。16日晚，原國家副主席、清華經管學院顧問委員會名譽主席王岐山在北京釣魚台國賓館會見並宴請了顧問委員會委員代表。
國務院副總理何立峰16日在釣魚台國賓館會見清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表時表示，中國正縱深推進全國統一大市場建設，堅定不移擴大高水平對外開放，努力實現經濟穩定增長，願與世界各國深化互利合作，共享高質量發展機遇，實現互利共贏。希望各位委員繼續發揮橋梁紐帶作用，積極支持中國經濟發展和中外交流合作。
今年顧問委員會會議新增中國經濟研討會環節，特邀第十三屆全國政協常委、原中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民作主旨演講。經管學院院長白重恩主持圓桌討論。顧問委員會特邀專家、第十四屆全國人大常委會委員、財政經濟委員會副主任委員郭樹清，中國金融學會理事會會長、中國人民銀行原行長易綱，楊偉民就當前經濟形勢和展望分享觀點，與顧問委員互動交流。
