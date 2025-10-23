  • 會員
23/10/2025 10:35

《駐京專電》貿促會李慶霜晤德勤蔣穎，就服務中外企業發展等交流

　　據中國貿促會發布，10月22日上午，中國貿促會副會長李慶霜在京會見德勤中國董事會主席蔣穎一行。雙方圍繞加強多邊領域務實合作、支持雙方重要年度活動、服務中外企業發展等議題進行交流。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

