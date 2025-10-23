  • 會員
說說心理話
AH股新聞

23/10/2025 13:43

《駐京專電》國務院任命譚權為公安部部長助理，免去王東偉財政部副部長職務

　　國務院任免國家工作人員。任命譚權為公安部部長助理；任命段毅君為國家宗教事務局局長；任命高翔為大連理工大學校長（副部長級）。

　　免去段毅君的國家民族事務委員會副主任職務；免去王東偉的財政部副部長職務；免去陳瑞峰的國家宗教事務局局長職務；免去賈振元的大連理工大學校長職務；免去王樹新的重慶大學校長職務。

　　譚權曾任北京市公安局公共交通安全保衛總隊（公共交通安全保衛分局）副總隊（分局）長、政治委員，海淀區副區長、市公安局海淀分局局長，公安部網絡安全保衛局局長等職。

　　王東偉已在上周獲任命為安徽省委委員、常委。他長期在財政部任職，曾任國庫司、國庫支付中心副處長、處長，國庫支付中心總會計師、副主任，行政政法司副司長，駐甘肅專員辦黨組書記、監察專員，2010年-2012年一度掛職贛州市副市長，市委常委、副市長，2017年起下派地方任河南省財政廳黨組書記、廳長，河南省信陽市委書記，2022年7月回到財政部任黨組成員、副部長。

　　陳瑞峰則接替年逾65歲的潘岳出任國家民委黨組書記、主任。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

