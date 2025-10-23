  • 會員
AH股新聞

23/10/2025 08:16

《神州數據》中國主要經濟數據一覽

　　2025年1-9月及2024年主要數據一覽:　　　　　　　

  同比變動(%)金額(億元人民幣)
國內生產總值2025年第三季+4.8354500
 2025年第二季+5.2341778
 2025年第一季+5.4318758
    
 2024年全年+5.01349084
 2024年第四季+5.4373726
 2024年第三季+4.6341758
 2024年第二季+4.7328838
 2024年第一季+5.3304762
    
 統計局覆核數值：  
 2023年全年+5.41294272
 2022年全年+3.01234029
    
居民消費價格指數2025年9月-0.3 
(CPI)1-9月-0.1 
工業生產者出廠價格2025年9月-2.3 
(PPI)1-9月-2.8 
社會消費品零售總額9月+3.041971
城鎮固定資產投資1-9月-0.5371535
工業增加值9月+6.5 
貨幣供應　M22025年9月底+8.4 
人民幣新增貸款2025年9月 1.29萬
 1-9月 14.75萬
外匯儲備2025年9月底 33387億美元
出口2025年9月+8.33285.7億美元
進口2025年9月+7.42381.2億美元
外貿2025年首9月順差8750.8億美元
FDI1-8月-12.75065.8
製造業採購經理指數2025年9月49.8按月升0.4個百分點

