大國博弈
AH股新聞

23/10/2025 08:16

《神州頭條》報章頭版摘要：前三季中國涉外收支超11萬億美元創新高

核心摘要：
2025年前三季度中國涉外收支總規模達11.6萬億美元創歷史新高，同比增10.5%，跨境資金淨流入1197億美元，港珠澳大橋累計客流超9334萬人次，全年消費市場或破50萬億元。

事實要點：
▷ 前三季涉外收支11.6萬億美元（同比增10.5%）
▷ 全年消費市場預估50萬億元（商務部數據）
▷ 港珠澳大橋累計客流9334萬人次（1942萬輛次）
▷ 跨境資金淨流入1197億美元（高於同期）
▷ 銀行結售匯順差632億美元（高於同期）

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

中國之治，穩定之錨--新時代中國為世界貢獻發展進步力量
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
10月20日至23日，黨的二十屆四中全會在北京召開。「十四五」規劃圓滿收官，「十五五」規劃布局謀篇。這次重要會議吸引全球關注的目光。中國之治所創造的「兩大奇跡」和戰略定力，持續為世界注入可貴信心，貢獻發展進步力量。世界期待，再啟新程的東方巨輪，劈波斬浪，繼續成為動盪變革世界的穩定之錨。

11.6萬億美元！前三季度中國涉外收支總規模創歷史同期新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，今年前三季度中國涉外收支總規模為11.6萬億美元，創歷史同期新高，同比增長10.5%。跨境資金淨流入1197億美元，銀行結售匯順差632億美元，均高於上年同期水平。

港珠澳大橋開通7周年，客流量超9300萬人次
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
一橋聯三地，熱潮湧灣區。自2018年10月23日正式開通以來，截至今年10月22日上午8點，港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳三地的旅客數量已超過9334萬人次，車輛累計超過1942萬輛次。2025年至今，經口岸出入境客流車流已分別超過2510萬人次和546萬輛次，同比分別增長17%和25%。


《上海證券報》

傳統消費旺季來臨，新場景激發市場新活力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
進入傳統消費旺季，近期各地線上線下促銷活動密集開展，消費市場活力凸顯，服務消費保持較快增長，新型消費業態不斷擴展。受訪專家表示，四季度中國消費市場將延續平穩增長態勢。商務部此前表示，今年全年，消費市場有望站上50萬億元的新台階。

前三季度中國涉外收支總規模創歷史同期新高
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家外匯管理局發布數據顯示，2025年9月，銀行結匯2647億美元，售匯2136億美元；銀行代客涉外收入6812億美元，對外付款6843億美元。數據還顯示，今年前9個月，銀行累計結匯18533億美元，累計售匯17901億美元；銀行代客累計涉外收入58705億美元，累計對外付款57508億美元。

「保險+期貨」十年深耕助力農業穩收增產
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
針對如何化解糧食價格波動對農戶的不利影響，中國金融業展開了長達十年的實踐探索。2015年，全國首單「保險+期貨」項目落地遼寧省錦州市義縣，此後，這種中國獨創的金融助農模式在全國範圍內實現推廣，並連續8年寫入中央一號文件。


《證券時報》

創歷史同期新高！前三季中國涉外收支超11萬億美元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家外匯管理局10月22日公布的2025年9月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據顯示，今年前三季度中國涉外收支總規模為11.6萬億美元，創歷史同期新高。今年前三季度，中國跨境資金淨流入1197億美元，銀行結售匯順差632億美元，均高於上年同期水平。

從「制度適配」到「生態成型」，資本市場持續賦能科技創新
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「資本市場的支持，是公司實現高質量發展的關鍵動力。」百利天恒董事長朱義道出了「十四五」以來中國科技企業的成長邏輯。五年來，以科創板、創業板為核心的資本市場改革持續深化，通過制度創新、融資支持與生態培育，逐步構建起「科技突破-資本賦能-產業升級」的良性循環，為中國培育新質生產力、實現高水平科技自立自強注入強勁動能。

國際「長錢」競逐中國科創，香港打開「超級聯繫人」新空間
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
香港交易所董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松在演講時表示，香港可以突出「超級聯繫人」「超級增值人」的戰略定位。香港可以利用其國際金融中心的地位，推動中國綠色標準與不同國際標準的互認。在數據跨境流動、人工智能倫理等前沿領域，香港可以探索成為中外科技產業合作和數據交換的「沙盒」。

