《神州頭條》報章頭版摘要：前三季中國涉外收支超11萬億美元創新高

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中國之治，穩定之錨--新時代中國為世界貢獻發展進步力量

10月20日至23日，黨的二十屆四中全會在北京召開。「十四五」規劃圓滿收官，「十五五」規劃布局謀篇。這次重要會議吸引全球關注的目光。中國之治所創造的「兩大奇跡」和戰略定力，持續為世界注入可貴信心，貢獻發展進步力量。世界期待，再啟新程的東方巨輪，劈波斬浪，繼續成為動盪變革世界的穩定之錨。



11.6萬億美元！前三季度中國涉外收支總規模創歷史同期新高

國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，今年前三季度中國涉外收支總規模為11.6萬億美元，創歷史同期新高，同比增長10.5%。跨境資金淨流入1197億美元，銀行結售匯順差632億美元，均高於上年同期水平。



港珠澳大橋開通7周年，客流量超9300萬人次

一橋聯三地，熱潮湧灣區。自2018年10月23日正式開通以來，截至今年10月22日上午8點，港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳三地的旅客數量已超過9334萬人次，車輛累計超過1942萬輛次。2025年至今，經口岸出入境客流車流已分別超過2510萬人次和546萬輛次，同比分別增長17%和25%。





《上海證券報》



傳統消費旺季來臨，新場景激發市場新活力

進入傳統消費旺季，近期各地線上線下促銷活動密集開展，消費市場活力凸顯，服務消費保持較快增長，新型消費業態不斷擴展。受訪專家表示，四季度中國消費市場將延續平穩增長態勢。商務部此前表示，今年全年，消費市場有望站上50萬億元的新台階。



「保險+期貨」十年深耕助力農業穩收增產

針對如何化解糧食價格波動對農戶的不利影響，中國金融業展開了長達十年的實踐探索。2015年，全國首單「保險+期貨」項目落地遼寧省錦州市義縣，此後，這種中國獨創的金融助農模式在全國範圍內實現推廣，並連續8年寫入中央一號文件。





《證券時報》



從「制度適配」到「生態成型」，資本市場持續賦能科技創新

「資本市場的支持，是公司實現高質量發展的關鍵動力。」百利天恒董事長朱義道出了「十四五」以來中國科技企業的成長邏輯。五年來，以科創板、創業板為核心的資本市場改革持續深化，通過制度創新、融資支持與生態培育，逐步構建起「科技突破-資本賦能-產業升級」的良性循環，為中國培育新質生產力、實現高水平科技自立自強注入強勁動能。



國際「長錢」競逐中國科創，香港打開「超級聯繫人」新空間

香港交易所董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松在演講時表示，香港可以突出「超級聯繫人」「超級增值人」的戰略定位。香港可以利用其國際金融中心的地位，推動中國綠色標準與不同國際標準的互認。在數據跨境流動、人工智能倫理等前沿領域，香港可以探索成為中外科技產業合作和數據交換的「沙盒」。