  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

23/10/2025 17:00

《鍾之日記》恒指拉鋸二萬六，中美大馬貿談落實

解讀
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月23日，香港恒生指數收報25967點，升0.7%，主板成交近2453億港元；中美將於10月24日至27日在馬來西亞舉行經貿磋商，中國副總理何立峰率團參與。滬深兩市成交1.64萬億元人民幣，滬綜指微升0.22%。

事實要點：
▷ 恒指收25967點（升186點/主板成交2453億港元）
▷ 滬深兩市成交1.64萬億元人民幣（較前日減1.4%）
▷ 李寧股價升6.6%（近千家門店上線美團閃購）
▷ 中美經貿磋商10月24-27日於馬來西亞舉行
▷ 中移動首三季純利1154億元人民幣（按年升4%）

　　10月23日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　中美元首會面行程懸而未決，美方又擬祭出新的關鍵軟件產品出口禁令，隔晚美股全線下挫，港股開市偏軟。A股走勢偏弱，大市好淡爭持，午後一度返二萬六，惟收市前升幅逐漸收窄，再失二萬六。恒指全日收報25967，升186點或0.7%，主板成交近2453億元。

　　10月初，中國實施嚴格稀土出口管制後，美國以100%關稅進行反制，標誌著中美關稅戰再次打響。10月18日，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾舉行視頻通話，雙方同意盡快舉行新一輪中美貿易談判。中國商務部在今日下午接近A股收市時公布，何立峰將於10月24日至27日率團赴馬來西亞與美方舉行經貿磋商。雙方將按照今年以來兩國元首歷次通話重要共識，就中美經貿關係中的重要問題進行磋商。

*A股止跌微升，市場觀望成交徘徊低位*

　　滬深股市低開低走、近收盤前止跌倒升，滬綜指今日升0.22%收報3922.41點，深成指及創業板指揚0.22%及0.09%。滬深兩市全天成交1.64萬億元人民幣，較上一個交易日減1.4%。中共二十屆四中全會今日閉幕，市場等待增量信息引導。分析師認為，中美貿易關係近期反復拉扯，在有實質性進展之前，由於市場逐步轉向觀望、量能收縮，股指走勢對其敏感度逐步弱化。

　　美國總統特朗普22日表示，他期待與中國國家主席習近平下周在韓國會晤時達成協議，內容可能包括中國恢復購買美國大豆以及限制核武器。美國財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾前往馬來西亞，將與國務院副總理何立峰帶領的中國代表團舉行經貿磋商。

*美團李寧強強聯手衝刺雙11，股價齊升*

　　雙11大促進行中，美團(03690)今日反彈，股價重返百元大關，收升4%，報100元。李寧(02331)早前宣布正式入駐美團閃購，全國近100座城市的近千家門店同步上線，適逢雙11銷售如火如荼，今日股價大漲6.6%，成表現最佳藍籌。

　　李寧指出，公司與美團閃購已完成商品、價格、營銷、庫存及會員5大核心系統的全面打通，消費者可在美團閃購一站式選購李寧及李寧YOUNG系列產品。李寧借助其線下門店作為前置倉儲節點，訂單可實現就近分發、快速揀貨及即時配送，大幅擴展門店原有的服務半徑。未來，雙方還將共同探索「閃電倉」等業務模式，並計劃在年內逐步覆蓋全國各級市場。

　　另值得留意，美團近日正積極開拓海外市場，有報道指Keeta正加大人才招募力度，發布大量高薪崗位，譬如月薪最高9萬元(人民幣．下同)的數據分析師、崗位活動運營負責人，以及年薪120萬元的高級演算法專家等職位。其中，美團海外市場高階管理崗的招聘地點覆蓋了新加坡、韓國、英國、日本等國家，昭示著美團繼進軍沙特、巴西市場後下一步的海外擴張方向。

　　其餘電商股一併造好，阿里(09988)升1.7%，京東(09618)揚1.5%，東方甄選(01797)升近1%。

*業績增長帶動，三大中資電訊股造好*

　　三大中資電訊股近日公布第三季度及首三季業績，皆錄得盈利增長。中國移動(00941)第三季純利約311.2億元人民幣，按年升1.4%；首三季純利1154億元人民幣，升4%。中國聯通(00762)第三季度純利約55.16億元人民幣，同比增5.3%；首三季純利200億元人民幣，增5.1%。中國電信(00728)第三季純利約77.6億元人民幣，按年升3.6%；首三季純利307.7億元人民幣，升5%。
　
　　受業績提振，今日三大電訊商股價造好。中移動升0.77%，報85.1元；中聯通升1.7%，報9.39元；中國電信升1.3%，報5.66元。另中國聯通擬分拆智網科技至深交所創業板上市　，指分拆上市有利於推動智網科技創新業務發展、提升經營質量和競爭力。

　　大行對三隻電訊股的前景普遍表示樂觀。花旗維持中國聯通「買入」評級，目標價11.2元；瑞銀則將目標價由11.6元下調至11元，但仍維持「買入」評級。　
　
　　摩根大通預測中國移動有望實現全年盈利正增長，維持「增持」評級，H股目標價為110元，A股目標價為130元人民幣。花旗指其第三季淨利潤略低於市場預期，評級「買入」，目標價105.1元。　
　
　　此外，摩通認為中國電信具優質價值股潛力，但需要工業數字化推動雲及IDC收入增長，該行將目標價設為7.5元，維持「增持」評級。中銀國際重申「買入」評級，目標價維持9.84元。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處