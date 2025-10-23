《行業數據》內地9月網約車訂單量降超30%，據報今年更新統計方式

據交通運輸部近日數據，2025年9月，網約車監管信息交互系統共收到訂單信息7.58億單。2024年9月，系統共收到訂單信息9.89億單；2023年9月，系統共收到訂單信息7.93億單。按照前述數據計算，2025年9月單月網約車單量同比下降2.31億單，降幅超過30%。



結合交通運輸部此前發布的數據，2025年4月至9月的單月網約車單量均同比呈現大幅下滑：其中，8月單月網約車單量從去年的10.29億單下降至7.89億單；7月單月網約車單量從去年的10.1億單下降至7.87億單；6月單月網約車單量從去年的9.71億單下降至7.57億單；5月單月網約車單量從去年的9.44億單下降至7.7億單；4月從8.97億單下降至7.27億單。



《財新》引述兩位消息人士的說法稱，2025年網約車單量統計方式變得更加精準。若按照新的統計方式計算，2025年9月單月的網約車單量稍低於2024年9月單月，同比降幅約在4%。此外，交通運輸部並未公布2024年11月至2025年3月這五個月的網約車單量以及其它行業數據。

《經濟通通訊社23日專訊》