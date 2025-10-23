  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

23/10/2025 08:51

《行業數據》內地9月網約車訂單量降超30%，據報今年更新統計方式

　　據交通運輸部近日數據，2025年9月，網約車監管信息交互系統共收到訂單信息7.58億單。2024年9月，系統共收到訂單信息9.89億單；2023年9月，系統共收到訂單信息7.93億單。按照前述數據計算，2025年9月單月網約車單量同比下降2.31億單，降幅超過30%。

　　結合交通運輸部此前發布的數據，2025年4月至9月的單月網約車單量均同比呈現大幅下滑：其中，8月單月網約車單量從去年的10.29億單下降至7.89億單；7月單月網約車單量從去年的10.1億單下降至7.87億單；6月單月網約車單量從去年的9.71億單下降至7.57億單；5月單月網約車單量從去年的9.44億單下降至7.7億單；4月從8.97億單下降至7.27億單。

　　《財新》引述兩位消息人士的說法稱，2025年網約車單量統計方式變得更加精準。若按照新的統計方式計算，2025年9月單月的網約車單量稍低於2024年9月單月，同比降幅約在4%。此外，交通運輸部並未公布2024年11月至2025年3月這五個月的網約車單量以及其它行業數據。
《經濟通通訊社23日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處