據報多地客戶蹲守東莞工廠，安世中國：生產有序推進，產品均符要求

安世半導體中國官微發布公開信稱，目前，安世半導體中國實體各項生產經營正有序推進，董事會、管理層及全體員工正盡最大努力致力於保障廣大客戶供應鏈穩定，將保障客戶生產連續性視為現階段最高追求。



公司承諾：所有在華生產並交付的產品均符合中國法律法規及相關監管部門的要求，完全滿足安世一貫的技術標準、生產工藝及品質要求，符合與客戶合同的各項約定，並在出廠檢驗環節通過公司的嚴格質量檢驗。後續關於產品供應、生產工藝、技術標準等如有變更或調整，公司將會按照正常流程與客戶提前溝通。



此前《路透》引述知情人士說法稱，由於圍繞其中國子公司的爭議短期內難以化解，安世半導體目前正尋求中國以外的封裝合作夥伴，並警告中國客戶，無法保證中國子公司供應產品的品質。不過，安世半導體的發言人表示，公司早在這次風波之前就開始尋求中國以外的封裝合作夥伴，並不是要撤離其中國工廠；在質量問題上，公司有責任告知客戶潛在風險，但並沒有說客戶不應向其中國子公司採購產品。



另據《財新》報道，由於無法從公司官方渠道獲得有效信息，國內多家安世半導體的客戶派人前往其位於東莞的封測工廠蹲守，希望通過觀察工廠員工上下班，及進出車輛情況，判斷工廠大致運行狀態。據了解，部分客戶已在工廠周邊蹲守數日，一些從外地趕過來的客戶則直接住進了附近的酒店，這些客戶來自上海、蘇州、廣州、深圳等地。

