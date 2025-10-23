【大國博弈】美貿易代表稱特朗普日程仍留有與習近平會晤空檔

美國貿易代表格里爾周二(22日)表示，他與財長貝森特周三(23日)前往馬來西亞與中國官員會晤，討論北京採取的稀土出口管制措施。



格里爾在接受CNBC採訪時稱，總統特朗普的日程中仍留有與中國國家主席習近平會晤的空檔，但是否在下周南韓亞太經合組織(APEC)峰會期間舉行會晤，將由雙方共同決定。



格里爾表示，中國的措施違反了幾個月前中方官員作出的繼續供應稀土承諾。不過，美中仍有一個「良好的著陸區」，可以以更平衡的方式進行貿易。



*美方代表今往馬來西亞，與中方討論稀土大豆*



全球兩大經濟體之間的貿易緊張局勢近幾周再度升溫。中國宣布對幾乎所有稀土實施出口管制後，特朗普宣布自11月1日起對中國商品加徵100%關稅。格里爾和貝森特一直強調，他們不希望與中國「脫勾」或使局勢升級，但堅持認為，美國需要重新平衡與中國的貿易。



格里爾還表示，「美國一直對中國相當開放，而真正的問題在於中國的政策，這些政策排斥美國企業，並在中國造成產能過剩和過度生產。這對美國來說都行不通。我們不能再這樣生活下去，因此必須找到替代路徑。」



格里爾稱，特朗普及其他美國官員還將討論農業問題，包括中國停止採購美國大豆和高粱的舉措，他表示此舉旨在刻意打擊美國農民。他並指出中國仍未履行在特朗普第一任期簽署的貿易協議中購買農產品和製成品的義務。

《經濟通通訊社23日專訊》