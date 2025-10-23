  • 會員
AH股新聞

23/10/2025 14:01

安世半導體中國分公司據報恢復向國內分銷商供貨，須以人民幣結算

　　據《路透》引述兩位知情人士透露，聞泰科技(滬:600745)荷蘭子公司安世半導體(Nexperia)的中國業務部門，已恢復向本地分銷商供應半導體產品。此前，由於圍繞公司所有權的爭議，北京方面禁止出口，該公司一度暫停所有出貨。

　　知情人士表示，此次恢復供貨僅限於中國國內貿易，所有銷售必須以人民幣結算，而此前交易通常使用美元等外幣。其中一位知情人士稱，該中國子公司還要求分銷商與客戶之間的交易也必須使用人民幣，此舉似乎旨在穩定中國市場供應，並在運營上進一步擺脫對荷蘭母公司的依賴。

　　現由荷蘭政府掌控的安世半導體，在荷蘭生產廣泛應用於汽車產業與消費電子的芯片，這些芯片大多在中國封裝，並銷售給分銷商。

*安世荷蘭公司警告客戶，無法保證中國公司產品質量*

　　知情人士表示，由於圍繞其中國子公司的爭議短期內難以化解，安世半導體目前正尋求中國以外的封裝合作夥伴。另安世半導體也已警告中國客戶，無法保證中國子公司供應產品的品質。

　　安世半導體一名發言人拒絕評論其中國子公司的行動，並表示公司早在這次風波之前就開始尋求中國以外的封裝合作夥伴，並不是要撤離其中國工廠。在質量問題上，該發言人稱，公司有責任告知客戶潛在風險，但並沒有說客戶不應向其中國子公司採購產品。

　　安世半導體的中國子公司未回應置評請求。
《經濟通通訊社23日專訊》

