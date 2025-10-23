  • 會員
23/10/2025 17:12

【四中全會】四中全會決定增補張升民為中央軍委副主席

　　中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，於2025年10月20日至23日在北京舉行。全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。

　　公開簡歷顯示，張升民，男，漢族，1958年8月生，陝西武功人，1978年2月入伍，1979年7月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷。現任二十屆中央委員，中共中央軍事委員會委員，中華人民共和國中央軍事委員會委員，中央紀委副書記，中央軍委紀律檢查委員會書記兼中央軍委監察委員會主任、黨委書記，火箭軍上將軍銜。

　　另外，全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員于會文、馬漢成、王健、王曦、王永紅、王庭凱、王新偉、韋韜、鄧亦武、鄧修明、盧紅為中央委員會委員。

　　全會審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於唐仁健、金湘軍、李石松、楊發森、朱芝松嚴重違紀違法問題的審查報告，審議並通過了中共中央軍事委員會關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予何衛東、苗華、唐仁健、金湘軍、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、李石松、楊發森、朱芝松、張鳳中開除黨籍的處分。
《經濟通通訊社23日專訊》

