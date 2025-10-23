  • 會員
AH股新聞

23/10/2025 17:30

【四中全會】會議公報：促進港澳長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展

　　中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，於2025年10月20日至23日在北京舉行。全會強調，要促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，推動構建人類命運共同體。要堅持和加強黨中央集中統一領導，推進社會主義民主法治建設，充分調動全社會投身中國式現代化建設的積極性主動性創造性。

*加強重點領域國家安全能力建設，完善社會治理體系*

　　此外，全會提出，推進國家安全體系和能力現代化，建設更高水平平安中國。堅定不移貫徹總體國家安全觀，走中國特色社會主義社會治理之路，確保社會生機勃勃又井然有序。要健全國家安全體系，加強重點領域國家安全能力建設，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系。

*加快先進戰鬥力建設，提高捍衛國家主權、安全等能力*

　　全會並提出，如期實現建軍一百年奮鬥目標，高質量推進國防和軍隊現代化。堅持黨對人民軍隊絕對領導，貫徹軍委主席負責制，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，加快機械化信息化智能化融合發展，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。要加快先進戰鬥力建設，推進軍事治理現代化，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。
《經濟通通訊社23日專訊》

