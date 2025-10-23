《Ａ股行情》滬綜指低開0.25%，華府考慮限制美國軟件製造產品輸華

中美貿易爭端持續成為市場焦點，美國總統特朗普周二（21日）剛放出未必與中國國家主席習近平月底會面的消息，周三（22日）旋即改口，他稱在即將開啟的韓國行程中，安排了與習近平舉行一次長時間會談，並樂觀預期可能與中國達成大豆、核武裁減協議。滬綜指今早低開0.25%，報3904.16點，深成指低開0.29%，創業板指低開0.28%。



特朗普這番話與其團隊的公開言論有所出入。美國財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾正前往馬來西亞，他們將與中國國務院副總理何立峰會面，力圖在下周APEC峰會前化解因稀土出口而引發的緊張局勢。貝森特說：「我希望我們能在這個周末解決這個問題，讓領導人能以更正面的基調展開會談。」貝森特將兩國元首的預定會晤形容為「場邊交流」，似乎意在降低外界預期。



不過，《路透》引述消息人士透露，特朗普政府正考慮限制向中國出口一系列使用美國軟件製造或由軟件驅動的產品，範圍涵蓋筆記簿電腦以至噴射引擎等，以報復北京的稀土限制。但消息人士稱此舉未必會推進，華府正在權衡是否要大幅升級與中國的對峙。



今日人民銀行進行2125億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有2360億元逆回購到期，即今日淨回籠235億元。

《經濟通通訊社23日專訊》