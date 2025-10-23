  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

23/10/2025 11:45

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.66%，超硬材料、CPO概念領跌

　　滬深股市今早窄幅下調，滬指半日收低0.66%，報3888.08點，深成指跌0.87%，創業板挫1.1%。兩市上午成交額10472億元（人民幣．下同），較上個交易日回落508億元或4.6%。

　　盤面上，超硬材料調整幅度最深，板塊指數收跌2.6%；CPO等算力硬件股下挫，東田微(深:301183)跌超12%；另半導體板塊亦走軟，存儲芯片跌幅居前，睿能科技(滬:603933)跌停。《路透》引述息人士稱，特朗普政府正在考慮限制一系列美國軟件驅動產品對華出口，以報復北京方面最新一輪的稀土出口限制。

　　上漲方面，下半年來最強冷空氣正在進行中，降溫後，全國大部分地區氣溫將先後刷新下半年來新低，煤炭股趁勢爆發，大有能源(滬:600403)八連漲停。此外，短劇概念亦逆市活躍，歡瑞世紀(深:000892)及海看股份(深:301262)封板。今年夏天漫劇掀起一波熱潮，各大影視平台也參與扶持。愛奇藝22日公布漫劇合作計劃和激勵活動，漫劇基礎分成模式按照可分配收益進行分成，獨家分成比例70%，非獨家分成比例50%。愛奇藝還將針對每月新上線內容較多的合作方，給予相應分成激勵及更多資源推廣。其中，含發行窗口的獨家新片會員激勵分成比例為100%。
《經濟通通訊社23日專訊》

【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇

上一篇新聞︰23/10/2025 11:46  《駐京專電》網絡安全法修正草案將二審，擬修法促進ＡＩ安全與…

下一篇新聞︰23/10/2025 11:25  京東官宣「國民好車」名為「埃安ＵＴ　ｓｕｐｅｒ」，「００１…

其他
More

23/10/2025 11:58  【ＡＩ】榮耀：已投入超100億元AI研發，將轉型為AI終端生態公司

23/10/2025 11:25  《Ａ股焦點》橫店影視前三季淨利增長超１０倍，股價反挫超４％

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處