《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.66%，超硬材料、CPO概念領跌

滬深股市今早窄幅下調，滬指半日收低0.66%，報3888.08點，深成指跌0.87%，創業板挫1.1%。兩市上午成交額10472億元（人民幣．下同），較上個交易日回落508億元或4.6%。



盤面上，超硬材料調整幅度最深，板塊指數收跌2.6%；CPO等算力硬件股下挫，東田微(深:301183)跌超12%；另半導體板塊亦走軟，存儲芯片跌幅居前，睿能科技(滬:603933)跌停。《路透》引述息人士稱，特朗普政府正在考慮限制一系列美國軟件驅動產品對華出口，以報復北京方面最新一輪的稀土出口限制。



上漲方面，下半年來最強冷空氣正在進行中，降溫後，全國大部分地區氣溫將先後刷新下半年來新低，煤炭股趁勢爆發，大有能源(滬:600403)八連漲停。此外，短劇概念亦逆市活躍，歡瑞世紀(深:000892)及海看股份(深:301262)封板。今年夏天漫劇掀起一波熱潮，各大影視平台也參與扶持。愛奇藝22日公布漫劇合作計劃和激勵活動，漫劇基礎分成模式按照可分配收益進行分成，獨家分成比例70%，非獨家分成比例50%。愛奇藝還將針對每月新上線內容較多的合作方，給予相應分成激勵及更多資源推廣。其中，含發行窗口的獨家新片會員激勵分成比例為100%。

《經濟通通訊社23日專訊》