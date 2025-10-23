  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

23/10/2025 13:40

《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.7%，創業板指挫近1%

　　A股市場午後仍軟，滬綜指跌0.7%，報3886.3點，滬深300指數跌0.61%，深成指挫0.83%，創業板走低0.97%。上海B股跌0.24%，深圳B股跌0.46%。工程機械、超硬材料概念跌幅靠前。
《經濟通通訊社23日專訊》

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰23/10/2025 13:43  《駐京專電》國務院任命譚權為公安部部長助理，免去王東偉財政…

其他
More

23/10/2025 14:09  《中國房產》湖北新建商品房銷售面積連續１０個月正增長

23/10/2025 14:02  拼多多十周年向入職滿１０年員工送１００克金磚，值約１０萬人…

23/10/2025 14:02  【ＡＩ】阿里巴巴即將開啟夸克ＡＩ眼鏡預售，售價４６９９元人…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

為何貝里雅成加沙掌舵？埃及和平峰會知玄機

23/10/2025 09:51

大國博弈

定期存款 | 華僑銀行3個月港元定存最高3.5厘，渣打特選客...

22/10/2025 16:01

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處