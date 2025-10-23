《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.7%，創業板指挫近1%

A股市場午後仍軟，滬綜指跌0.7%，報3886.3點，滬深300指數跌0.61%，深成指挫0.83%，創業板走低0.97%。上海B股跌0.24%，深圳B股跌0.46%。工程機械、超硬材料概念跌幅靠前。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/10/2025 13:40
