AH股新聞

23/10/2025 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升0.22%，量子科技、石油股爆發

解讀
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

核心摘要：
2025年10月23日滬深股市收盤前止跌回升，滬綜指漲0.22%報3922.41點，兩市成交1.64萬億元，量子科技、石油及深圳本地股領漲，中美官員將於馬來西亞磋商。

事實要點：
▷ 滬深兩市成交1.64萬億元（較前日減239億元）
▷ 深圳本地股近20股漲停（含特發信息等）
▷ 量子科技板塊科大國創漲20%（午後爆發）
▷ 中石化四川盆地發現億噸級頁岩油（股價升1.09%）
▷ 中美官員將於馬來西亞磋商（貝森特、格里爾vs何立峰）

　　滬深股市低開低走、近收盤前止跌倒升，滬綜指收升0.22%報3922.41點，深成指及創業板指揚0.22%及0.09%。滬深兩市全天成交1.64萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減239億元或1.4%。中共二十屆四中全會今日閉幕，市場等待增量信息引導。分析師認為，中美貿易關係近期反復拉扯，在有實質性進展之前，由於市場逐步轉向觀望、量能收縮，股指走勢對其敏感度逐步弱化。

*市場觀望四中全會公報及中美關係*

　　美國總統特朗普22日表示，他期待與中國國家主席習近平下周在韓國會晤時達成協議，內容可能包括中國恢復購買美國大豆以及限制核武器。美國財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾前往馬來西亞，將與國務院副總理何立峰帶領的中國談判代表團舉行經貿磋商。

　　盤面上，量子科技午後爆發，指數漲幅領先概念板塊，科大國創(深:300520)升20%漲停。石油股升幅居前，中石化(滬:600028)在四川盆地新發現億噸級頁岩油增儲陣地，對西南地區頁岩油勘探開發具有戰略意義，該股收升1.09%。

　　此外，深圳本地股全天強勢，特發信息(深:000070)、神州信息(深:000555)等近20股升停。深圳市地方金融管理局等多部門印發《深圳市推動併購重組高質量發展行動方案（2025-2027年）》。其中提出，在集成電路、人工智能、新能源、生物醫藥等戰略性新興產業領域，支持「鏈主」企業、龍頭上市公司等開展上下游併購重組。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004606.34+0.30　
上證指數3922.41+0.227189.31
深證成指13025.45+0.229249.79
創業板指3062.16+0.09　
科創501401.26-0.30　
B股指數261.11+0.271.09
深證B指1340.57-0.121.16

《經濟通通訊社23日專訊》

