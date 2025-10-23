《Ａ股行情》滬綜指收升0.22%，量子科技、石油股爆發

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
2025年10月23日滬深股市收盤前止跌回升，滬綜指漲0.22%報3922.41點，兩市成交1.64萬億元，量子科技、石油及深圳本地股領漲，中美官員將於馬來西亞磋商。
事實要點：
▷ 滬深兩市成交1.64萬億元（較前日減239億元）
▷ 深圳本地股近20股漲停（含特發信息等）
▷ 量子科技板塊科大國創漲20%（午後爆發）
▷ 中石化四川盆地發現億噸級頁岩油（股價升1.09%）
▷ 中美官員將於馬來西亞磋商（貝森特、格里爾vs何立峰）
滬深股市低開低走、近收盤前止跌倒升，滬綜指收升0.22%報3922.41點，深成指及創業板指揚0.22%及0.09%。滬深兩市全天成交1.64萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減239億元或1.4%。中共二十屆四中全會今日閉幕，市場等待增量信息引導。分析師認為，中美貿易關係近期反復拉扯，在有實質性進展之前，由於市場逐步轉向觀望、量能收縮，股指走勢對其敏感度逐步弱化。
*市場觀望四中全會公報及中美關係*
美國總統特朗普22日表示，他期待與中國國家主席習近平下周在韓國會晤時達成協議，內容可能包括中國恢復購買美國大豆以及限制核武器。美國財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾前往馬來西亞，將與國務院副總理何立峰帶領的中國談判代表團舉行經貿磋商。
盤面上，量子科技午後爆發，指數漲幅領先概念板塊，科大國創(深:300520)升20%漲停。石油股升幅居前，中石化(滬:600028)在四川盆地新發現億噸級頁岩油增儲陣地，對西南地區頁岩油勘探開發具有戰略意義，該股收升1.09%。
此外，深圳本地股全天強勢，特發信息(深:000070)、神州信息(深:000555)等近20股升停。深圳市地方金融管理局等多部門印發《深圳市推動併購重組高質量發展行動方案（2025-2027年）》。其中提出，在集成電路、人工智能、新能源、生物醫藥等戰略性新興產業領域，支持「鏈主」企業、龍頭上市公司等開展上下游併購重組。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4606.34
|+0.30
|上證指數
|3922.41
|+0.22
|7189.31
|深證成指
|13025.45
|+0.22
|9249.79
|創業板指
|3062.16
|+0.09
|科創50
|1401.26
|-0.30
|B股指數
|261.11
|+0.27
|1.09
|深證B指
|1340.57
|-0.12
|1.16
《經濟通通訊社23日專訊》
【說說心理話】疫情封關期間，獨自陪絕症丈夫赴日求醫，24/7貼身照顧，如何處理壓力及情緒？► 即睇