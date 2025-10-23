《Ａ股焦點》短劇概念早盤拉漲，愛奇藝官宣動漫短劇合作計劃

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

短劇概念早盤拉漲，歡瑞世紀(深:000892)漲停，海看股份(深:301262)揚7.4%，引力傳媒(滬:603598)升超4%，無線傳媒(深:301551)升3.8%，幸福藍海(深:300528)、中文在線(深:300364)、川網傳媒(深:300987)等跟漲。



內媒報道，近年來，短劇產業憑借快節奏、強情節、高密度的內容特徵快速崛起，成為內容消費領域的重要增長極。近日，招聘服務企業智聯招聘發布的《2025年三季度人才市場熱點快報》顯示，今年前三季度，短劇相關人才需求同比增長26%，折射出強勁的發展勢頭。



*愛奇藝官宣漫劇合作計劃，分成比例最高100%*



此外，短劇賽道上新一員猛將--漫劇，於今年夏天掀起一波熱潮。據了解，漫劇即動漫短劇，是指結合漫畫內容，搭配腳本、配音，實現漫畫視頻化的內容形態。數據顯示，2025年上半年漫劇劇目數月復合增速超過83%，播放量月復合增速突破92%，點讚量月復合增速高達105%+。



各大平台也參與扶持，愛奇藝22日公布漫劇合作計劃和激勵活動。計劃顯示，漫劇基礎分成模式按照可分配收益進行分成，獨家分成比例70%，非獨家分成比例50%，結算周期為按月結算。愛奇藝還將針對每月新上線內容較多的合作方，給予相應分成激勵及更多資源推廣。其中，含發行窗口的獨家新片會員激勵分成比例為100%。

《經濟通通訊社23日專訊》