《Ａ股焦點》地緣博弈焦點，稀土概念股續回調

稀土是當前地緣博弈焦點，A股相關概念股續回調。安泰科技(深:000969)挫5.5%，大地熊(滬:688077)走跌3.9%，寧波韻升(滬:600366)軟3.3%，中國稀土(深:000831)跌2.9%，英思特(深:301622)、金力永磁(深:300748)、正海磁材(深:300224)跟挫。



據《路透》援引美國官員和知情人士透露，特朗普政府考慮限制向中國出口從筆記本電腦到噴氣發動機等一系列軟件驅動產品，以報復北京最新一輪稀土出口管制。該計劃為兌現特朗普本月早些時候的威脅，10月10日，他宣布從11月1日起對中國商品加徵100%關稅，並對所有關鍵軟件實施新的出口管制，但當時未有公布更多細節。



中歐方面，有報道稱歐盟最高經濟官員表示，歐盟執委會正考慮對中國限制稀土出口的措施進行反制。



中國升級稀土管制出口，引起歐盟國家及外企緊張。中國商務部長王文濤21日晚與歐盟主管貿易事務的謝夫喬維奇舉行視訊會談，副部長凌激20日也召集170餘家外企及外商協會舉行圓桌會。這2個場合都涉及稀土問題。

《經濟通通訊社23日專訊》