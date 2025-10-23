【人行操作】一個月期1200億國庫現金定存中標利率1.76%，再創新低

財政部、人民銀行今日進行了1200億元人民幣1個月期（28天）中央國庫現金管理商業銀行定期存款招標，中標利率1.76%，較對上一次同期限的招標結果下跌0.02個百分點，續創該期限國庫現金定存招標有記錄以來新低。
此次招標的是2025年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（十期），起息日為2025年10月23日，到期日為2025年11月20日（遇節假日順延）。
《經濟通通訊社23日專訊》
23/10/2025 10:05
