AH股新聞

23/10/2025 10:05

【人行操作】一個月期1200億國庫現金定存中標利率1.76%，再創新低

　　財政部、人民銀行今日進行了1200億元人民幣1個月期（28天）中央國庫現金管理商業銀行定期存款招標，中標利率1.76%，較對上一次同期限的招標結果下跌0.02個百分點，續創該期限國庫現金定存招標有記錄以來新低。

　　此次招標的是2025年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（十期），起息日為2025年10月23日，到期日為2025年11月20日（遇節假日順延）。
《經濟通通訊社23日專訊》

